Пять человек пострадали после страшной аварии на дамбе ГЭС в Новосибирске

Оба водителя и их пассажиры попали в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Volkswagen Jetta стал участником жуткого ДТП на дамбе ГЭС в Новосибирске. Столкновение произошло вечером 5 сентября около 21:30.

— 37-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus RX330. В результате мужчина, его пассажирка и трехлетний ребенок были доставлены в больницу. Также пострадали девушка-водитель Lexus и ее пассажирка - их тоже увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области

Сейчас полиция устанавливает причины выезда на встречную полосу и другие обстоятельства ДТП. Пользователи соцсетей предполагают, что водитель Volkswagen торопился:

— «Джетта» пробку проскакивал по встречке, — уверен подписчик «АСТ-54».

— Водитель «Джетты» выехал на встречку для обгона и не увидел Лексус ехавший без включенных фар ближнего света, — прокомментировал другой мужчина.

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