«Водитель резко затормозил»: четырехлетняя девочка пострадала в новосибирском автобусе

Врачи увезли ребенка в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Четырехлетняя девочка попала в больницу после поездки на автобусе в Новосибирске. ЧП случилось около 13.35 у дома по улице Фрунзе,88.
— Водитель автобуса «Нефаз» маршрута №95 ехал по улице Фрунзе и при резком торможении допустил падение пассажира в салоне, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Пострадала четырехлетняя девочка: она упала и получила травму ноги. Водитель автобуса остановился и дождался приезда врачей. «Скорая» доставила ребенка в больницу.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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