«Водитель резко затормозил»: четырехлетняя девочка пострадала в новосибирском автобусе

Врачи увезли ребенка в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Четырехлетняя девочка попала в больницу после поездки на автобусе в Новосибирске. ЧП случилось около 13.35 у дома по улице Фрунзе,88.

— Водитель автобуса «Нефаз» маршрута №95 ехал по улице Фрунзе и при резком торможении допустил падение пассажира в салоне, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пострадала четырехлетняя девочка: она упала и получила травму ноги. Водитель автобуса остановился и дождался приезда врачей. «Скорая» доставила ребенка в больницу.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber