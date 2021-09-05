В Новосибирске во время пожара произошел порыв газопровода

Пламя потушили всего за полчаса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В Дзержинском районе пожар в частном доме привел к прорыву газовой трубы. ЧП случилось в 13.55 на улице Коминтерна.

— К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения полностью в огне были дом и надворные постройки — существовала угроза перехода пламени на соседние жилые здания. Через несколько минут после приезда пожарных произошел порыв газовой трубы, это осложняло тушение огня, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники газовой службы и МЧС перекрыли газ и предотвратили угрозу взрыва и дальнейшего пожара. Пожарные локализовали возгорание за 20 минут, площадь возгорания составила 250 квадратных метров: выгорел не только дом, но и постройки на участке.

Хозяева дома были внутри во время ЧП, к счастью, никто не пострадал. На месте работало пять пожарных цистерн и автомобилей, сейчас дознаватели разбираются в причинах произошедшего.

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