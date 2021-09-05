На фирме под Новосибирском работали нелегальные мигранты

Из 26 мигрантов нелегально работали 12 человек Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Новосибирские полицейские нагрянули на производство в Черепановксом районе, где работали нелегальные мигранты.

— В ходе рейда было проверено производственное помещение, в котором работали мигранты из ближнего зарубежья. В отдел полиции были доставлены 26 иностранцев, составлено 12 протоколов на нарушение миграционного законодательства, — сообщили в полиции.

Штрафами наказали шестерых рабочих-нелегалов за работу без лицензии. Еще шесть протоколов составили на работодателя, принявшего на работу мигрантов без необходимых документов.

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