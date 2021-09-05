В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек: самой старшей пациентке был 91 год

В Новосибирской области 160 человек лежат в реанимации Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи Новосибирской области выявили 168 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, среди них оказались 14 детей. Всего за время эпидемии в регионе заболели 59349 человек, в том числе 4603 ребенка.

Сообщил оперштаб и печальную статистику по умершим от ковида:

— За минувшие умерли девять пациентов, больных коронавирусом: пятеро мужчин в возрасте 61 год, 67 лет, 70 лет, 74 года, 89 лет и четыре женщины в возрасте 68 лет, 74 года, 87 лет, 91 год. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 2 708 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации сейчас находятся 160 человек: 16 из них не могут самостоятельно дышать — они подключены к аппаратам ИВЛ.

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