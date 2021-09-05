Годовалый ребенок закрыл маму на балконе в Новосибирске

Медицинская помощь не потребовалась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске маленький ребенок случайно запер маму на балконе — пришлось звонить спасателям. Инцидент произошел вечером 5 сентября в квартире одного из домов на улице Кошурникова.

— Мы оказали помощь, доступ 31-летней женщины в квартиру обеспечен, — прокомментировали в муниципальной аварийно-спасательной службе

С ребенком, к счастью, за то время, что мама была на балконе, ничего не случилось, медицинской помощи не потребовалось.

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