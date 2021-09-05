Годовалый ребенок закрыл маму на балконе в Новосибирске

Медицинская помощь не потребовалась
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске маленький ребенок случайно запер маму на балконе — пришлось звонить спасателям. Инцидент произошел вечером 5 сентября в квартире одного из домов на улице Кошурникова.
— Мы оказали помощь, доступ 31-летней женщины в квартиру обеспечен, — прокомментировали в муниципальной аварийно-спасательной службе
С ребенком, к счастью, за то время, что мама была на балконе, ничего не случилось, медицинской помощи не потребовалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер