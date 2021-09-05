«На две минуты вышла из кабинета»: жулик украл телефон у врача в новосибирской больнице

Подозреваемый попал на камеры. Фото: Владимир Веленгурин // сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске жулик украл телефон у сотрудницы поликлиники. Инцидент произошел в поликлинике на проспекте Дзержинского.

— Я работаю в поликлинике, на две минуты вышла из кабинета. В это время мужчина зашел ко мне в кабинет и украл телефон. Его видеиа санитары, больше никого в коридоре не было, — пожаловалась сотрудница больницы.

Добычей вора стал телефон марки Honor, который сотрудница больницы хочет вернуть назад. Она уже написала заявление в отдел полиции.

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения и потерпевшая попросила помощи в соцсетях, выложив пост с фото. Девушка отметила, что посетитель пришел с женщиной. Спутница мужчины была с рыжими волосами и в красных штанах.

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