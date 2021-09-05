Автомеханик из Новосибирска прошел в шоу «Голос 60+»

Андрей Забродский покорил наставников. Фото: www.1tv.ru

У сибиряков теперь точно есть, за кого болеть в четвертом сезоне шоу «Голос 60+»: бороться за победу в нем будет 61-летний автомеханик из Новосибирска - Андрей Забродский.

О себе мужчина рассказывает так:

- Музыка со мной была с самого детства, как только я услышал пенси Робертино Лоретти. Родители услышали, что у меня есть голосок, стали гостям меня выставлять на табуреточке, - смеется сибиряк.

Но профессионально музыкой сибиряк не занимался:

- Первую часть жизни я посвятил авиации, возил вахтовиков на север. Потом я сменил профессию. Мое отношение к музыке перевернула группа Beatles. В данный момент я из любителя превращаюсь в профессионала благодаря супруге, которая работает в консерватории, - поделился сибиряк.

На шоу он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», и покорил жюри: все наставники к нему повернулись. Но выбрал новосибирец команду Олега Газманова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber