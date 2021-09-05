Автомеханик из Новосибирска прошел в шоу «Голос 60+»

Андрей Забродский покорил наставников. Фото: www.1tv.ru
У сибиряков теперь точно есть, за кого болеть в четвертом сезоне шоу «Голос 60+»: бороться за победу в нем будет 61-летний автомеханик из Новосибирска - Андрей Забродский.
О себе мужчина рассказывает так:
- Музыка со мной была с самого детства, как только я услышал пенси Робертино Лоретти. Родители услышали, что у меня есть голосок, стали гостям меня выставлять на табуреточке, - смеется сибиряк.
Но профессионально музыкой сибиряк не занимался:
- Первую часть жизни я посвятил авиации, возил вахтовиков на север. Потом я сменил профессию. Мое отношение к музыке перевернула группа Beatles. В данный момент я из любителя превращаюсь в профессионала благодаря супруге, которая работает в консерватории, - поделился сибиряк.
На шоу он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», и покорил жюри: все наставники к нему повернулись. Но выбрал новосибирец команду Олега Газманова.
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