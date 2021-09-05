Новосибирские полицейские поймали бездомного, укравшего 12 велосипедов

Было украдено 12 велосипедов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские раскрыли серию краж велосипедов в столице Сибири. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о задержанном:

— Это 28-летний мужчина без определенного места жительства. Он совершал кражи велосипедов в Центральном районе Новосибирска: с помощью инструментов он перекусывал трос запорного элемента и похищал транспортное средство, — сообщили в полиции. — Так он украл 12 велосипедов.

Ранее подозреваемый был судим, сейчас он находится под стражей. Продолжается проверка на участие в других кражах велосипедов.

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