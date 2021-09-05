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Общество5 сентября 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 5 сентября 2021 года: сколько продержится жара

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 5 сентября 2021 года
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Сибиряков ждет отлична япогода.

Сибиряков ждет отлична япогода.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 5 сентября 2021 года порадует горожан: синоптики обещают очень теплый день без дождей.

- Днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 23 - плюс 25 градусов, ночью похолодает до плюс 8 - плюс 10 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра, - Осадков не ожидается, возможен ветер с порывами до 13 метров в секунду.

6 сентября будет еще жарче: столбик термометра покажет плюс 26 - плюс 28 градусов, жождей и сильного ветра не будет.

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