Погода в Новосибирске на 5 сентября 2021 года: сколько продержится жара

Сибиряков ждет отлична япогода.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 5 сентября 2021 года порадует горожан: синоптики обещают очень теплый день без дождей.
- Днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 23 - плюс 25 градусов, ночью похолодает до плюс 8 - плюс 10 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра, - Осадков не ожидается, возможен ветер с порывами до 13 метров в секунду.
6 сентября будет еще жарче: столбик термометра покажет плюс 26 - плюс 28 градусов, жождей и сильного ветра не будет.
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