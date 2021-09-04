«Забор пробил, стекла выбиты»: под Новосибирском водитель врезался в дом пенсионерки

Дом пенсионерки серьезно пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в субботу, 4 сентября, в поселке Верх-Тула машина врезалась в дом №50 на улице Советской, где живет пенсионерка. После аварии водитель скрылся с места ДТП, а дом пожилой женщины серьезно потсрадал.

- Машина пробила забор, повалила поленницы дров, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От удара у дома серьёзно повреждена стена, выбиты стёкла, лопнули трубы отопления и уничтожен забор.

После аварии водитель сбежал, оставив на месте ДТП раненного пассажира. Пенсинерка не пострадала: машины врезалась в стену в нескольких метрах от того места, где она спала.

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