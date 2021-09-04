В Новосибирске не хватает препарата для детей с эпилепсией

Новосибирцы пожаловались, что лекарства не хватает. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С серьезной проблемой столкнулись родители, у чьих детей врачи выявили эпилепсию: они жалуются на то, что сейчас не хватает препарата «Суксилеп», необходимого для маленьких пациентов с таким диагнозом.

Об этом же говорят и в новосибирских аптеках:

- Препарата «Суксилеп» сейчас в продаже нет, и довольно длительное время к нам не поступал, - подтвердили корреспондентам КП-Новосибирск в одной из аптек города.

Мы направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, и обязательно опубликуем их ответ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber