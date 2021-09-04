В Новосибирске не хватает препарата для детей с эпилепсией

Новосибирцы пожаловались, что лекарства не хватает.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
С серьезной проблемой столкнулись родители, у чьих детей врачи выявили эпилепсию: они жалуются на то, что сейчас не хватает препарата «Суксилеп», необходимого для маленьких пациентов с таким диагнозом.
Об этом же говорят и в новосибирских аптеках:
- Препарата «Суксилеп» сейчас в продаже нет, и довольно длительное время к нам не поступал, - подтвердили корреспондентам КП-Новосибирск в одной из аптек города.
Мы направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, и обязательно опубликуем их ответ.
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