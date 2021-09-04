Под Новосибирском грузовик врезался в автоцистерну: погиб водитель

Страшная авария произошла в Болотнинском районе в субботу, 4 сентября: там в 16.30 на 116 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкунулись два грузовика.

- 24-летний водитель Volvo CH460 с полуприцепом ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерово и решил пойти на обгон, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области. - Но во время обгона столкнулся со встречной - автоцистерной - грузовым автомобилем Volvo FN, за рулем которого был 48-летний водитель.

24-летний парень, управлявший Volvo CH460, погиб, водитель второго грузовика поличил серьезные травмы.

Инспекторы ГИБДД выясняют причины случившегося.

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