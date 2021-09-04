В Новосибирске загорелась пятиэтажка на улице Дуси Ковальчук: эвакуировали 25 человек

Пожарным быстро удалось локализовать пламя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 4 сентября, помощь пожарных понадобилась в Заельцовском районе: там загорелась квартира на четвертом этаже в доме № 394/1 на улице Дуси Ковальчук.
- Сообщение о пожаре поступило дежурному в 17.27, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Когда прибыли пожарные, то обнаружили, что на четвертом этаже горит квартира и балкон, на третьем - балкон и повреждена комната одной из квартир, на пятом - повреждены балкон и комната третьей квартиры.
В одной из квартир пожарные обнаружили женщину, которой была нужна помощь: ее вызволи с помощью спасательных устройств. Еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.
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