В Новосибирске столкнулись автобус, троллейбус и легковушка: пострадали пассажирка и ее шестилетняя дочка

В аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

В субботу, 4 сентября, в Новосибирске произошла серьезная авария: там столкнулись троллейбус №23, автобус №18 и иномарка.

- В 11.15 49-летний водитель троллейбусе ехал по улице Гоголя со стороны улицы Семьи Шамшиных, - пояснили в ГИБДД Новосибирской области. - У дома номер № 34 он столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», за рулем которого был 40-летний водитель.

Удар был такой силы, что автобус отбросило на автомобиль Renault. Увы, без пострадавших не обошлось:

- Травмы получила 36-летняя женщина, которая ехала в автобусе, и ее шестилетняя дочка, - продолжают в ведомстве.

На месте ДТП сейчас работают сотрудник ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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