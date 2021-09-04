В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 11 человек

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили еще 173 случая коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили еще 173 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 59 181 случай ковида, в том числе у 4 589 детей. При этом, с выздоровлением были выписаны 48 162 пациента, 113 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет, 71 год, 75 лет, 82 года, 84 года, 84 года. Всего в регионе от ковид унес жизни 2 699 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 1 869 человек, в том числе 22 ребенка. В отделениях реанимации находятся 162 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения: запрещено проведение массовых мероприятий, во всех общественных местах, включая транспорт, необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

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