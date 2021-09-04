Когда в Новосибирске снова потеплеет до +28 градусов: рассказали синоптики

Первые осенние выходные для сибиряков началась с достаточно теплой и солнечной погоды. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первые осенние выходные для сибиряков началась с достаточно теплой и солнечной погоды. Однако на понедельник, 6 сентября, синоптики и вовсе прогнозируют жару вплоть до +28 градусов.

— В понедельник ожидается облачная погода, однако осадков быть не должно. Температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов ночью, +26…+28 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Солидарны с коллегами и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам, температура до +25 градусов продержится в Новосибирске до 8 сентября.

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