«В пивных ларьках собирались революционеры»: краевед рассказал о неизвестном прошлом Железнодорожного района Новосибирска

Журналисты прогулялись по самым знаковым точкам района вместе с краеведом. Фото: Александр Грибакин\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Железнодорожный район — один из самых старых в Новосибирске, густонаселенный и обладающий особым «привокзальным» колоритом. Когда-то, а 1893 году, именно здесь поселились строители будущей станции Обь, благодаря которой, отчасти, и появился сам город. Журналисты прогулялись по самым знаковым точкам этой местности с краеведом Константином Голодяевым, чтобы попробовать полностью погрузиться в атмосферу местной истории.

— Вот на этом месте было большое скопление бараков и сараев, — рассказывает краевед о прошлом Железнодорожного района. — А до середины 30-х годов здесь был «рассадник» пивнушек — лавок и лотков, с которых торговали в розницу. В них не только пили, но и революционировали. Одна из пивных лавок принадлежала большевикам — революционеры-предприниматели закамуфлировали ее под квасную. Как-то раз в эту квасную наведалась санитарная проверка — что-то вроде современного Роспотребнадзора. Спустилась в подвал, а там вместо бочек с квасом — революционная литература. Работника местного тогда арестовали.

Однако интерес в Железнодорожном районе представляет не только сама привокзальная площадь, как таковая, но и много других объектов на близлежащих улицах. О некоторых знаковых местах, увы, можно судить только по оставшимся фотографиям — в современности многих сооружений и построек уже не существует. Но зато уцелевшие обросли разными легендами и мифами, которые дошли до наших дней. Полную экскурсию по району опубликовало у себя издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

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