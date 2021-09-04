В Новосибирске к бизнес-центру у часовни съехались пожарные машины: рассказываем, что случилось

Из вентиляции бизнес-центра валил дым. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске, днем, 4 сентября, сразу несколько пожарных машин съехались к бизнес-центру «Бутон». Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Несколько пожарных расчетов приехали к БЦ «Бутон» на Красном проспекте, 17/1. Осмотр фасада здания показал, что из наружней вентиляции во дворе валит дым, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в бизнес-центре произошло возгорание. Посетители и персонал были оттуда эвакуированы.

— В 13:26 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в бизнес-центре на Красном проспекте. Когда первый пожарный расчет прибыл на место, из помещения фуд-корта шел дым. Специалисты звена газодымозащитной службы провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом — всех посетителей бизнес-центра: в общей сложности, выведено на улицу было около 150 человек, — пояснили в областном МЧС.

Локализовать возгорание пожарные смогли за 10 минут, еще столько же потребовалось на то, чтобы полностью потушить огонь.

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