В Новосибирске спасатели вытащили из Оби упавшего с моста мужчину. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске спасатели вытащили из Оби упавшего с моста мужчину. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября.

— В 23:29 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от службы «112», что рыбачивший на территории пляжа «Наутилус» у Октябрьского моста рыбак услышал, как в воду упал человек, после чего, на воде были слышны стоны, — сообщили в службе спасателей МАСС. — Немедленно, на реку Обь вышел катер со спасателями, еще один экипаж на автомобиле, выдвинулся к пляжу.

Мужчину, примерно 30 лет на вид, спасатели обнаружили в воде около третьей опоры моста. Из-за низкого уровня воды в реке, сибиряк упал прямо на отмель и получил травмы. На катере его отвезли к берегу и передали врачам скорой.

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