В Новосибирской области мужчину придавило упавшей березой: на помощь выехали спасатели

В Новосибирской области на мужчину упала береза: стволом дерева ему зажало ногу. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирской области на мужчину упала береза: стволом дерева ему зажало ногу. На помощь сибиряку выехали спасатели.

— Около половины второго дня, 3 сентября, поступила информация о том, что в лесу около поселка Шадриха в Новосибирском районе, при валке леса на 60-летнего мужчину упало дерево, стволом березы зажало ногу, — сообщили в службе спасателей МАСС. — На место происшествия выехал экипаж спасателей.

К тому моменту, когда специалисты прибыли на место инцидента, мужчине уже пришли на помощь другие местные жители и помогли убрать дерево с ноги. Спасатели помогли сибиряку добраться до машины скорой помощи.

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