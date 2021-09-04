В Новосибирской области мужчину придавило упавшей березой: на помощь выехали спасатели

В Новосибирской области на мужчину упала береза: стволом дерева ему зажало ногу. Фото: спасатели МАСС
В Новосибирской области на мужчину упала береза: стволом дерева ему зажало ногу. На помощь сибиряку выехали спасатели.
— Около половины второго дня, 3 сентября, поступила информация о том, что в лесу около поселка Шадриха в Новосибирском районе, при валке леса на 60-летнего мужчину упало дерево, стволом березы зажало ногу, — сообщили в службе спасателей МАСС. — На место происшествия выехал экипаж спасателей.
К тому моменту, когда специалисты прибыли на место инцидента, мужчине уже пришли на помощь другие местные жители и помогли убрать дерево с ноги. Спасатели помогли сибиряку добраться до машины скорой помощи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер