Сибирячку оштрафуют за курение в самолете «Сочи-Новосибирск»

На 33-летнюю сибирячку завели два административных дела за курение на борту самолета.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На 33-летнюю сибирячку завели два административных дела за курение на борту самолета. Женщине может грозить штраф.
— В линейный отдел полиции в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, прибывшего из города Сочи, пассажирка нарушила правила поведения во время перелета, — сообщили в УТ МВД по СФО. — Транспортные полицейские установили, что 33-летняя жительница Новосибирска курила в туалетной комнате лайнера.
В отношении женщины было составлено два административных протокола: по части 1 статьи 6.24 (Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и части 6 статьи 11.17 (Невыполнение лицами, находящимися на борту самолета, законных распоряжений командира воздушного судна) КоАП РФ. За все это сибирячку могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.
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