В Новосибирске брат обворовал квартиру сестры на 160 тысяч рублей

В Новосибирске брат обокрал сестру почти на 160 тысяч рублей. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В Новосибирске брат обокрал сестру почти на 160 тысяч рублей. Пока сибирячки не было дома, он вместе с сообщником вынес из ее квартиры планшет и золотые украшения.

— Женщина обратилась в полицию 24 августа: она рассказала, что пока ее не было дома, из ее квартиры на улице Титова пропали дорогие вещи. Общая сумма ущерба составила почти 160 тысяч рублей, — сообщили в областном МВД. — Вскоре полицейским удалось разыскать грабителей. Ими оказали двое ранее судимых 35-летних мужчин, один из которых приходился женщине братом. Выяснилось, что сибиряки подобрали к квартире женины ключ и вынесли оттуда золотые и серебряные монеты, обручальное кольцо и другие золотые украшения, а также электронный планшет.

Украденный планшет удалось найти во время обысков у грабителей, а вот украшения они уже успели продать. Против сибиряков возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». По решению суда они находится под стражей, им может грозить до 6 лет колонии.

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