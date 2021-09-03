В Новосибирском зоопарке строят новые вольеры для трех видов медведей

В Новосибирском зоопарке строят новые вольеры для трех сразу для трех видов медведей. Фото: tereshkova_anna

В Новосибирском зоопарке строят новые вольеры для трех сразу для трех видов медведей. Об этом рассказала в своих соцсетях вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

— С огромным удовольствием посмотрела, как строятся вольеры для бурых, малайских и гималайский медведей! Наш Зоопарк подтверждает, что он самый лучший! — написала Анна Терешкова в своем инстаграме.

Напомним, демонтаж старых медвежьих вольеров в Новосибирском зоопарке начался этим летом. На это время животные временно переведены в другие вольеры и пока что не доступны для посетителей. Ожидается, что основную часть работ по реконструкции удастся провести в осенне-зимний период, когда животные будут в спячке. Новый вольерный комплекс будет в несколько раз больше старых вольеров.

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