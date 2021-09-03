«Это просто кошмар и опасно!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о количестве наружной рекламе в городе

Рекламные конструкции нравятся не всем. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал недовольство жителей обилием рекламных конструкций. По его словам, мэрия в этом вопросе солидарна с горожанами, наличие рекламного шума в городском пространстве не просто уродует его внешний облик, оно мешает в этой рекламе сориентироваться, реклама перестает работать и ее смысл теряется.

– Рекламой изобилуют фасадные части зданий, ее много в центральной части города. На проезжей части, магистралях, территории, примыкающей к торговым кластерам, таких как центральных рынок. Обилие рекламных щитов просто зашкаливает. Первое, что было сделано департаментом строительства и архитектуры, это приняты соответствующие нормы, которые регламентировали размеры рекламных щитов и надписей на фасадах организаций. Конечно, было сопротивление бизнеса, но мы все это преодолели. Скоро отойдет в прошлое возможность размещать во весь фасад здания какой-то плакат спорного рекламного содержания — здесь вводятся жесткие нормативы, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Но и это не все:

- Вторая проблема – излишнее число рекламных конструкций вдоль дорожных магистралей, это просто кошмар! Особенно тяжелая ситуация с этим на Вокзальной магистрали, площади Карла Маркса. Там в три яруса висит реклама Мы с большим трудом, но все же победили перетяжки. Они уже как класс невозможны, за них сразу штрафуют. Со всем этим и дальше нужно наводить порядок, чтобы было красиво. Это очень болезненно воспринимают, и прежде всего, рекламный бизнес. Но мы идем по эволюционному пути, несколько раз мэрия проводила совещания, предлагая новые планы размещения. Мы предлагаем самим рекламным операторам проанализировать ситуацию и осознать, что в таком рекламном шуме она просто не работает. А для автомобилистов она еще может быть и опасным отвлекающим фактором, — подытожил мэр.