Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Непривитых учителей увольнять не будут»

Педагоги понимают важность вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Анатолий Локоть разъяснил, что требование обязательного вакцинирования на территории Новосибирской области не существует, она является добровольной. Тем не менее, вакцинации педагогов и тех, кто контактирует с большим количеством людей, особенно с детьми, уделяется особое внимание.

— Помните, кто больше всего пострадал в первую волну пандемии? Тогда в тяжелой форме болели как раз люди в возрасте. И у нас очень много было заболевших в пищеблоках, просто повально. Конечно сейчас, получив этот опыт, мы особое внимание уделяем вакцинации. Особенность нынешней волны в том, что начали болеть и дети, причем, в тяжелой форме. Поэтому, нам ребятишек нужно беречь.

Более 70% педагогического и технического состава школ уже привились или же у них есть наличие антител, которое говорит о том, что они уже переболели коронавирусом. Технический состав мы тоже учитываем, потому что эти люди готовят еду, убирают, сюда входит весь обслуживающий персонал.

На самом деле, 70% — это неплохой результат. Мы не собираемся останавливаться, у нас нет примеров запретов или принуждений, мы никого не отчисляли, не увольняли, но на сегодняшний день все-таки большинство относится к этой проблеме серьезно и ответственно. Люди понимают, что отвечают не только за свое здоровье, но и за здоровье тех, с кем они работают – детей, —прокомментировал мэр и напомнил, что сам он прививку уже поставил.