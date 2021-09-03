В Новосибирске иномарка сбила школьника: ребенок в больнице

В Новосибирске, вечером, 3 сентября, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером, 3 сентября, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился в Ленинском районе.
— Сегодня, в 16:55 31-летний водитель автомобиля Honda Civic ехала по улице Римского-Корсакова, со стороны улицы Титова в сторону улица Плахотного, около дома №5\1 по улице Римского-Корсакова, она сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Школьника доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами. На месте работали экипажи ДПС.
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