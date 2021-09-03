В следующем году в Новосибирске могут начать строить шесть школ и один сад

Строительство новых школ и детсадов - важный приоритет для городских властей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам мэра города Новосибирска Анатолия Локтя, за прошедшие два года, 2019-ый и 2020-ый годы в Новосибирске построили 20 новых детских садов. Все это строительство велось за счет федерального бюджета. Но в этом году объемы строительства снизились.

— Начиная с этого года приоритеты на федеральном уровне стали немного сдвигаться, и если раньше мы получали финансирование строительства до десятка детских садов в год, то на этот год мы получили возможность вести строительство двух детских садов. Они будут расположены в Октябрьском районе на ул. 9 Ноября и Кировском районе на ул. Шевелева. Также в этом году начнем строить с продолжением строительства и сдачей в конце следующего года еще один детский сад в Калининском районе. При этом, мы зарезервировали по городу 12 площадок и подали на них заявки в Правительство Новосибирской области, чтобы при федеральной поддержке была возможность вести строительство дальше и других детских садов, — объяснил мэр.

Еще один важный момент:

— Сейчас ведется строительство трех школ, две из которых мы построим в этом году. И мы вошли в программу ГЧП (государственно-частное партнерство, Ред.), договорились на уровне Губернатора с ВЭБом (государственная корпорация развития, инвестиционный банк – Ред.), нашли 6 площадок, уже подготовили их. И со следующего года по Новосибирску можно начинать строительство еще 6 школ по системе ГЧП с привлечением денег ВЭБа, – прокомментировал Анатолий Локоть.

Также он отметил, что каждый год 1сентября ребятишкам, которым исполнилось 7 лет, обязательно предоставляют места в школе, трехлеткам — место в детском саду. В этом году уже выдано свыше 19 тысяч путевок в детские сады детям полутора до 7 лет.