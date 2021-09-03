В Новосибирске 20-летний водитель сбил подростка, переходившего дорогу

В Новосибирске молодой водитель сбил подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирске
В Новосибирске молодой водитель сбил подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось днем, 3 сентября, в Советском районе города.
— В 14:20, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехал по Университетскому проспекту со стороны улицы Ильича, в сторону улицы Ляпунова. Около дома №21 по улице Ильича, он сбил 17-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Подростка доставили в больницу с травмой руки. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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