В Новосибирске 20-летний водитель сбил подростка, переходившего дорогу

В Новосибирске молодой водитель сбил подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирске

В Новосибирске молодой водитель сбил подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось днем, 3 сентября, в Советском районе города.

— В 14:20, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехал по Университетскому проспекту со стороны улицы Ильича, в сторону улицы Ляпунова. Около дома №21 по улице Ильича, он сбил 17-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Подростка доставили в больницу с травмой руки. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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