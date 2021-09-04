Погода в Новосибирске на 4 сентября 2021 года: хороший день для прогулок

Выбирайтесь на выходные в парки - погода будет замечательная. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 4 сентября 2021 года идеальна для прогулок в парке и отдыха на свежем воздухе, ведь будет очень солнечно и жарко.

— Днем в Новосибирске будет +23…+25 градусов, ночью — +6…+8. Будет небольшая облачность, без осадков, с юго-восточным ветром со скоростью 2-7 метров в секунду, без осадков. По области воздух прогреется до +26 градусов, ночь также будет теплая, после недавних заморозков, — до +10. Будет также небольшая облачность без осадков, ночью и утром возможны туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс.Погода» дает такой же оптимистичный прогноз. Весь день будет ясно и солнечно, с температурой около +22…+25 градусов.

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