В селе Поваренка подрядчик не сдал сквер памяти воинов Великой Отечественной войны вовремя

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В селе Поваренка Коченевского района сорван график благоустройства сквера памяти воинов Великой Отечественной войны. Из-за резкого скачка цен на строительные материалы проект подорожал на 8 миллионов рублей.

К решению проблемы подключился депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов.

- По этому вопросу с министерством ЖКХ Новосибирской области решили, что подрядчик напишет на мое имя обращение, а я направлю его в Правительство РФ. Дело в том, что после резкого скачка цен на стройматериалы в Правительстве РФ подписали постановление, в рамках которого заказчики, чей перечень установлен в приложении, могут изменить цену контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. В этот перечень нужно добавить и социальные объекты, которым является сквер. Пока этот вопрос решаем на федеральном уровне, на совещании с министерством ЖКХ рассмотрим варианты, как увеличить финансирование, чтобы подрядчик смог закончить работы, - отметил Виктор Игнатов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Наталья Багрова, член общественного совета партийного проекта «Городская среда», в рамках которого выделили деньги на благоустройство сквера, рассказала, что именно предстоит доделать.

- Не посажены хвойные деревья, не благоустроены газоны, не установлены ограждения, не выполнена вертикальная планировка вокруг участка, поэтому в сквер не смогут попасть люди с ограниченными возможностями, - перечислила Наталья Багрова.

По словам представителей районной администрации, в прошлом году они заменили в сквере сам памятник, а в этом главной задачей было асфальтирование участка и озеленение. Своими силами они установили видеонаблюдение.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Местная жительница Марина Труфанова поделилась, что с нетерпением ждет, когда сквер откроют.

- Несколько лет проект пылился на полке. Когда мы увидели, что работы в сквере начались, очень радовались. Рядом школа, детский сад и Дом культуры. Сквер станет главным местом отдыха для сельчан, - говорит Марина Труфанова.

Подрядчик обещает, что все работы закончит к 15 сентября.