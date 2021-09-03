«Ощущать цену свободы мы должны на генетическом уровне»: новосибирцы зажгли 6000 свечей в память о Второй мировой войне

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Второго сентября 1945 года в 09:02 по токийскому времени на борту линкора «Миссури» был подписан акт капитуляции Японии. Именно эта дата и время считаются днём окончания Второй мировой войны. В память о страшных событиях в Кировском районе города Новосибирска прошла акция «Огненные картины войны».

Вместе с жителями участие в ней принял депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов. Он рассказал о том, что его дед участвовал в боевых действиях. Уже в мирное время своему внуку он рассказывал истории о войне. Виктор Игнатов отмечает, что современное поколение все реже слышит о страшных событиях тех дней из первых уст. Депутат, подчеркнул, что несмотря на это «ощущать цену свободы мы должны на генетическом уровне».

Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Эту дату мы почему-то не так широко празднуем, как 9 мая, но она тоже важна. Нужно передать подрастающему поколению знание о том, какой ценой досталась свобода и независимость нашей страны, какие жертвы стоят за мирным небом над нашими головами. Это необходимо, чтобы в будущем предотвратить подобные глобальные катастрофы, ведь Вторая мировая война стала самой кровопролитной – тогда погибло максимальное количество людей за всю историю боевых действия в мире, - отметил Виктор Игнатов.

В память о страшных событиях новосибирцы зажгли 6 тысяч свечей в Кировском районе.

Акция «Огненные картины войны» весной этого года объединила 125 городов. В память о войне из свечей жители выкладывают картину, например, танк, или памятные слова.