В Новосибирске от коронавируса умерли 9 человек за сутки: среди них 44-летняя женщина

В Новосибирске от ковида умерли еще 9 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 3 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперативном штабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 66 лет, 72 года, 81 год, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 48 лет, 72 года, 80 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 688 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 170 человек, с выздоровлением выписали 109 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 59 008 случаев коронавируса, в том числе у 4 569 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 049 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1961 человек, в том числе 23 ребенка. В реанимации находится 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber