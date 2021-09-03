«Дождались его на конечной»: приставы арестовали два автобуса маршрута №64 в Новосибирске

Приставы поджидали водителей длинного маршрута на конечной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судебные приставы арестовали два автобуса «Нефаз», которые возили пассажиров через весь город. Почему это было необходимо, рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области про:
— Приставы-исполнители выехали на конечную остановку маршрута, дождались, когда прибудет транспорт, после чего наложили на него арест. Хозяину автомобилей необходимо оплатить задолженность на сумму более 1 млн рублей, иначе машины будут реализованы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Пока владелец автобусов долг не оплатил.
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