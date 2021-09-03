«Детям нельзя даже выйти на улицу»: жителей города Оби атаковали блохи

Сибиряки жалуются на блох. Фото: предоставлено героями публикации.
Во дворах и на детских площадках жители улицы Геодезической города Оби все чаще замечают земляных блох. Насекомые доставляют много неприятностей: цепляются за одежду, кусают людей и животных. Об этом сибиряки рассказали на странице паблика «Город Обь Онлайн».
- Детям нельзя даже выйти на улицу, так как моментально на одежде появляются мелкие вредители и кусают оголенные места, - возмущаются горожане и показывают фото, где можно сосчитать с десяток блох, собранных с одежды после прогулки.
Достается и жителям улицы Шевченко:
- После прогулки заметила на дочке несколько жучков, а присмотревшись, увидела, что их много, - рассказала КП-Новосибирск жительница Оби Ольга Матвеенко.
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