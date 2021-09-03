«Детям нельзя даже выйти на улицу»: жителей города Оби атаковали блохи

Сибиряки жалуются на блох. Фото: предоставлено героями публикации.

Во дворах и на детских площадках жители улицы Геодезической города Оби все чаще замечают земляных блох. Насекомые доставляют много неприятностей: цепляются за одежду, кусают людей и животных. Об этом сибиряки рассказали на странице паблика «Город Обь Онлайн».

- Детям нельзя даже выйти на улицу, так как моментально на одежде появляются мелкие вредители и кусают оголенные места, - возмущаются горожане и показывают фото, где можно сосчитать с десяток блох, собранных с одежды после прогулки.

Достается и жителям улицы Шевченко:

- После прогулки заметила на дочке несколько жучков, а присмотревшись, увидела, что их много, - рассказала КП-Новосибирск жительница Оби Ольга Матвеенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.