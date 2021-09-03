«Тещины ручки»: мэрия Новосибирска заказала 21 машину для уборки улиц Новосибирска

В народе эти погрузчики снега называют "тещины ручки" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске появится 21 новая машина для уборки улиц и тротуаров от снега. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о подготовке к зиме:

— Сани надо готовить летом, и уборочную технику тоже. Мы все закупочные процедуры провели, это были три лота на 21 единицу техники. Среди них есть комплексные машины, которые и убирают, и чистят и реагентами посыпают дороги. Будут новые мини-погрузчики: мы сделали упор на уборку тротуаров, парковок и укромных мест. И есть погрузчики снегоотвалов, их в народе называют «тещины ручки», — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник уточнил, что новая техника уже в производстве и поступит на службу дорожникам уже до Нового года. Некоторые машины придут раньше других.

Кроме того, новые комплексные дорожные машины специально оборудованы для работы с реагентом «Бионорд». Старые образцы техники предназначены для посыпания дорог песко-соляной смесью и работать с реагентом не могут.

— Переход на работу с «Бионордом» — это для нас принципиальный вопрос. Достаточно ли этого, чтобы пообещать, что мы все проблемы города решим? Уверенно скажу — нет. Надо продолжать переоснащаться, заменять технику, она достаточно изношена, — отметил градоначальник.

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