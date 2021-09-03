В Новосибирске детей и сотрудников детсада эвакуировали из-за сообщения о минировании

В полицию сообщение о минировании не поступало. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из детского сада №6 в Новосибирске были эвакуированы дети и сотрудники образовательного учреждения из-за сообщения о минировании. Как сообщают очевидцы, всех воспитанников и работников детсада перевели в соседнее здание - в школу №206.

В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию пока не комментируют:

- Такого сообщения к нам не поступало, - заявили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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