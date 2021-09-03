В Новосибирске спасатели эвакуировали заболевшего рабочего с крыши

Спасатели надели на рабочего альпснаряжение. Фото: группа "Спасатели МАСС" "ВКонтакте"

В Новосибирске рабочему стало плохо, когда он делал гидроизоляцию на крыше двухэтажного здания. Инцидент произошел утром 3 сентября на улице Петухова.

— 51-летний мужчина стал терять сознание, но к моменту, когда прибыли спасатели, ему стало легче. Мужчина с помощью спасателей решил спускаться с крыши по пожарной лестнице, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели надели на рабочего спасательную косынку и контролировали его спуск, страхуя с помощью альпинистского снаряжения. Когда сибиряк спустился, то его передали для осмотра врачам «Скорой помощи».

Смотреть видеосюжет В Новосибирске спасатели помогли эвакуировать рабочего с крыши здания

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