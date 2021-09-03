Погода в Новосибирске на выходные 4 и 5 сентября 2021: вернется летняя жара

В Новосибирске будут жаркие выходные. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на выходные 4 и 5 сентября2021 отлично подойдет для прогулок в парках и отдыха на природе. Ведь снова будет очень жарко,совсем как в разгар июля.

— Днем в субботу в Новосибирске потеплеет до +25…+27 градусов, а ночью — +7…+9. Будет солнечно, без осадков, подует теплый юго-восточный ветер. По области воздух прогреется до +26 градусов, ночи также будут теплые: до +10 градусов, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В воскресенье станет еще жарче: в Новосибирске температура поднимется до +28, по области - до +29.

«Яндекс.Погода» тоже обещает чудесный дни: выходные порадуют солнцем и безоблачным небом, воздух прогреется до +27 градусов.

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