Парень обратился в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области 23-летнему парню разбили бутылку об голову. Инцидент произошел в поселке Озеро Карачи в Чановском районе.

— Инцидент произошел на территории санатория «Озеро Карачи». Около одного из баров к парню подошли неизвестные и в ходе конфликта ударили его бутылкой по голове, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряк обратился в больницу, где ему оказали помощь.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про спор между мужчинами, в ходе которого одному из них разбили банку об голову. Его доставили в приемный покой скорой помощи с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лба.

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