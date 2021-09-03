В Новосибирской области маленькие дети отравились таблетками

Врачи оказали всю необходимую помошь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ЧП произошло в селе Марусино Новосибирского района: там двое детей отравились таблетками. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
- Известно, что отравившемуся мальчику три года, а его сестре – четыре года, - рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Детям врачи оказали им всю необходимую помощь.
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