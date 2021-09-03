В Новосибирской области маленькие дети отравились таблетками

Врачи оказали всю необходимую помошь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в селе Марусино Новосибирского района: там двое детей отравились таблетками. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

- Известно, что отравившемуся мальчику три года, а его сестре – четыре года, - рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Детям врачи оказали им всю необходимую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.