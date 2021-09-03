В Новосибирской области сельчане увидели медведицу и медвежонка

Зверей заметили в области. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области местный житель увидел медведицу и медвежонка. Неожиданная встреча сибиряка и диких животных произошла в селе Новоселово в Убинском районе.

— Медведица вместе с детенышем находились прямо за огородом у мужчины. Он был очень испуган, — рассказал КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, что медведей в области стали замечать еще в начале лета. К примеру, одного заметили в июне недалеко от дачного общества «Юбилейное» на станции Евсино. Дачники видели, как медведица выходила из леса и искала своего детеныша.

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