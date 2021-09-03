В Новосибирске годовалая девочка отравилась уксусной кислотой в салоне красоты

Ребенка доставили в больницу.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
В Новосибирске годовалую девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №3 после того, как она отравилась уксусной кислотой в салоне красоты. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
- Как рассказала мама ребенка, ее дочь самостоятельно достала кислоту из сумки и выпила ее, - пояснил источник КП-Новосибирск
Известно, что сразу после инцидента мама девочки вызвала скорую. Медики оказали девочке всю необходимую помощь.
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