Ограничения продлятся до 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат движение на улице Доватора. Нововведения вступили в силу со 2 сентября и продлятся до 17 числа.

— На улице Доватора напротив дома №17 будет сужена проезжая часть на 2 метра. Временные ограничения связаны с ремонтом теплотрассы, — рассказали в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В администрации предупредили, что водителям нужно быть внимательнее и обращать внимание на дорожные знаки и указатели.

Напомним, что «Комсомолка» писала про перекрытие улицы Ипподромской из-за строительства четвертого моста. Речь идет именно о конкретном участке от улицы Кривощековской до площади Инженера Будагова.

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