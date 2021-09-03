Полицейские поймали бомжа, ранившего сторожа на даче бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя

Нападавшего поймали в Кроаснодарском крае. Фото: sibkray.ru

Новосибирские полицейские вместе с краснодарсками коллегами задержали бомжа, который скрывался после нападения на сторожа, охранявшего дачу бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2021 года. Сыну Виктора Козодая сообщили, что на дачу кто-то залез. Он приехал на место, вместе со сторожем осмотрели дом и нашли на втором этаже бомжа. Он напал на сторожа с ножом и скрылся.

И вот спустя 4 месяца его поймали в Новороссийске: нашли его возле остановки. Как сообщает издание «Сибкрай», мужчина не отрицает своей вины, сейчас он находится в СИЗО Краснодарского края. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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