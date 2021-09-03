В новосибирском аэропорту «Толмачево» отключился свет

В аэропорту паники не было.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В пятницу, 3 августа, неприятный сюрприз ждал тех, кто рано утром вылетал из новосибирского аэропорта «Толмачево»: около 6.30 утра там отключили свет. Об этом очевидцы сообщили на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Воздушная гавань на непродолжительное время погрузилась во тьму, - рассказали сибиряки и приложили видео, что в этот момент происходило в аэропорту.
В кадре видно, что людей в «Толмачево» было немного, никто не паниковал.
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