60-летний сибиряк покончил с собой после того, как заболел гайморитом

Полиция проводит проверку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Трагедия произошла на станции Жеребцово: именно там покончил с собой 60-летний мужчина. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Самоубийство произошло вечером, около 17.30: мужчина совершил суицид в собственной квартире, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Известно, он болел гайморитом, перед тем, как покончить с собой, он оставил предсмертную записку.
Обнаружила мертвого сибиряка его жена. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
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