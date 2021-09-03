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Происшествия3 сентября 2021 3:59

60-летний сибиряк покончил с собой после того, как заболел гайморитом

Он оставил предсмертную записку
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Трагедия произошла на станции Жеребцово: именно там покончил с собой 60-летний мужчина. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Самоубийство произошло вечером, около 17.30: мужчина совершил суицид в собственной квартире, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Известно, он болел гайморитом, перед тем, как покончить с собой, он оставил предсмертную записку.

Обнаружила мертвого сибиряка его жена. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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