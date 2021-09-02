В центре Новосибирска перевернулась на крышу иномарка

Иномарка оказалась перевернута на крышу. Фото: Кадр из видео
Поздно вечером, 2 сентября, в центре Новосибирска произошло ДТП: иномарка оказалась перевернута на крышу. Авария случилась на улице Ипподромской, ее последствия засняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях.
— У дома №8 на улице Ипподромской в результате ДТП с участием кроссовера Hyundai ix35 и двух седанов Skoda Octavia один из чешских автомобилей оказался на крыше, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции по Новосибирску произошедшее пока никак не прокомментировали.
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