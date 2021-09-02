В Новосибирске автомобилисты устроили прямо на дороге массовую драку после аварии. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске автомобилисты устроили прямо на дороге массовую драку после аварии. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На Волочаевской рядом с трамвайным кольцом выехавший на встречку водитель такси подбил разворачивавшийся кроссовер, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик. — Дискуссию об обстоятельствах аварии около десятка мужчин вели в формате массовой драки.

Разборками автомобилистов заинтересовались в полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту:

— Сообщение о дорожном конфликте на Гусинобродском шоссе поступило в полицию примерно в 12:00. Однако информации о пострадавших не было. Сейчас по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что произошедшая там авария, которая и послужила поводом для конфликта, была оформлена как ДТП с материальным ущербом.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске автомобилисты устроили массовую драку после ДТП

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