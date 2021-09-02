В Новосибирске продают усадьбу за 71 миллион рублей

В Калининском районе Новосибирска продают усадьбу за 71 миллион рублей. Фото: БК "Недвижимость"

В Калининском районе Новосибирска продают усадьбу за 71 миллион рублей. За эту сумму покупатель получит большой коттедж с участком в 41 сотку.

Здание — не новое, но оно было реконструировано. Фото: БК "Недвижимость"

— Само по себе это здание — не новое, но оно было реконструировано и находится в прекрасном состоянии. При этом цена на него в среднем в этом секторе на рынке недвижимости далеко не самая высокая, есть объекты и подороже, — рассказали КП-Новосибирск в агентстве недвижимости, занимающимся продажей коттеджа. — При этом, использовать его ведь можно в разных целях, не только как жилой дом. Там, к примеру, вполне можно было бы организовать какую-то частную школу. Это все уже, конечно, на усмотрение покупателя.

Здание — не новое, но оно было реконструировано. Фото: БК "Недвижимость"

Всего общая площадь усадьбы составляет 1165, 6 квадратных метров. В самом же коттедже — 2 этажа с мансардой. Здание подключено к центральному водоснабжению и отоплению.

Общая площадь усадьбы составляет 1165, 6 квадратных метров. Фото: БК "Недвижимость"

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